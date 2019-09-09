В госструктуры будет направлено обращение для лечения больных гемофилией с помощью нафталанской нефти (Эксклюзив)

9 сентября 2019 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшем будущем в соответствующие госструктуры и министерство здравоохранения будет направлено обращение касательно лечения больных гемофилией с помощью нафталанской нефти.

Об этом сказала Trend руководитель Республиканской ассоциации больных гемофилией Гульнара Гусейнова.

По ее словам, большинство больных гемофилией сталкивается с осложнениями, такими как артрит, артроз, поэтому им может быть полезен прием ванн с нафталанской нефтью.

Гусейнова добавила, что в советский период люди со всех уголков СССР приезжали в Нафталан для лечения заболеваний опорно-двигательной системы, неврологических, кожных и других.

Она отметила, что число таких пациентов составляло около 70-90 тысяч человек в год. Было научно доказано положительное воздействие на них этого лечения, добавила Гусейнова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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