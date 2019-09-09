В Азербайджане пройдет пробный экзамен по приему на госслужбу

9 сентября 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 13 сентября проведет пробный экзамен для желающих поступить на госслужбу по группам AA, AB, AC, BA, BB, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен будет проходить по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 и начнется в 10:00.

Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится 13 сентября в 09:00.

Зарегистрироваться можно по ссылке http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom

(Текст: Кямаля Сеидова)

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