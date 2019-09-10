Температура воздуха в Азербайджане близка к климатической норме (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Этим летом температура воздуха в Азербайджане на один-два градуса выше многолетней климатической нормы (в сравнении с 1961-90 гг.), что объясняется поступлением на территорию страны большого объема воздушных масс с Юга, сказал во вторник Trend замдиректора Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По словам Гасанова, эти воздушные массы поступают на территорию страны главным образом из Северной Африки, Аравии, Центральной Азии и Средиземноморья.

Замдиректора отметил, что, несмотря на то, что в сравнении с прошлым летом в этом году было больше дней с температурой воздуха выше нормы, было много и прохладных дней. «Температура воздушных масс, поступивших в этом году на территорию республики, была высокой, поэтому в отдельные дни температура превышала норму», - сказал он.

Гасанов добавил, что в этом году наблюдается характерная для первой декады сентября погода, напомнив, что были годы, когда в сентябре наблюдалась и более низкая температура.

Ученый связал прохладу с прохождением воздушных масс Атлантического океана через Западную и Восточную Европу и вхождением их в Азербайджан. «Но это непродолжительный процесс, и характерно для конца лета и начала осени. Сейчас температура воздуха близка к климатической норме, на некоторых территориях наблюдается больший объем осадков, что также характерно для межсезонья», - сказал Гасанов

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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