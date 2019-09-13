Дорожная полиция Азербайджана обратилась к владельцам и водителям грузовых машин

13 сентября 2019 20:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственная дорожная полиция (ГДП) обратилась к владельцам и водителям грузовых автомобилей.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Главное управление ГДП МВД.

В обращении сказано, что с целью устранения плотности транспортного потока, обеспечения удобного и бесперебойного движения участников дорожного движения, согласно соответствующему решению Кабинета министров с 7:30 до 20:00 первого октября по первое мая ограничивается въезд грузовых автомобилей с максимально допустимой массой выше пяти тонн на территорию города Баку.

В связи с началом нового учебного года, на территории столицы, в частности на въездах и выездах, 16 сентября с 8:00 до 10:00 ожидается увеличение интенсивности движения транспортных средств.

Учитывая вышеуказанное, Главное управление ГДП МВД обращаясь к водителям и владельцам грузовых автомобилей, просит их по возможности реже использовать в указанный промежуток времени грузовики, принадлежащие отдельным предприятиям и физическим лицам, въезд в город которых разрешен.

В Управлении надеются, что водители с пониманием отнесутся к обращению, чтобы в столице не было транспортных заторов, было обеспечено безопасное и бесперебойное движение других участников дорожного движения, не создавались трудности малолетним школьникам в первые дни школы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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