В Азербайджане пройдет пробный экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 20 сентября проведет пробный экзамен для лиц, желающих поступить на госслужбу по группам AA, AB, AC, BA, BB, сообщает в понедельник Trend со ссылкой Центр.

Экзамен начнется в 10:00 и будет проходить по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится в 09:00 20 сентября.

Регистрацию можно пройти по ссылке http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom

(Текст: Кямаля Сеидова)

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