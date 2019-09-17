В Азербайджане продлен прием в первые классы школ

БАКУ /Trend/ - Стартовал третий этап приема в первые классы общеобразовательных школ при Управлении образования по г. Баку на 2019-2020 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.
Электронная регистрация детей в рамках этого этапа будет проведена до 15 октября с указанием родителем (законным представителем) уважительной причины запоздавшего обращения - чрезвычайная ситуация, лечение ребенка или родителей, служебная командировка родителей.
После указанного срока обращения приниматься не будут.
После электронной регистрации родители должны представить в школу необходимые документы ребенка. После принятия документов родитель (законный представитель) будет об этом извещен.
Напомним, что прием в первые классы общеобразовательных школ на 2019-2020 учебный год начался с 13 марта этого года. Несмотря на начало занятий, учитывая поступающие обращения родителей, было принято решение о продлении электронной регистрации по приему в первый класс до 15 октября.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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