В Азербайджане продлен прием в первые классы школ

БАКУ /Trend/ - Стартовал третий этап приема в первые классы общеобразовательных школ при Управлении образования по г. Баку на 2019-2020 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

Электронная регистрация детей в рамках этого этапа будет проведена до 15 октября с указанием родителем (законным представителем) уважительной причины запоздавшего обращения - чрезвычайная ситуация, лечение ребенка или родителей, служебная командировка родителей.

После указанного срока обращения приниматься не будут.

После электронной регистрации родители должны представить в школу необходимые документы ребенка. После принятия документов родитель (законный представитель) будет об этом извещен.

Напомним, что прием в первые классы общеобразовательных школ на 2019-2020 учебный год начался с 13 марта этого года. Несмотря на начало занятий, учитывая поступающие обращения родителей, было принято решение о продлении электронной регистрации по приему в первый класс до 15 октября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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