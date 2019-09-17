В Азербайджане продлен прием в первые классы школ

17 сентября 2019 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стартовал третий этап приема в первые классы общеобразовательных школ при Управлении образования по г. Баку на 2019-2020 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

Электронная регистрация детей в рамках этого этапа будет проведена до 15 октября с указанием родителем (законным представителем) уважительной причины запоздавшего обращения - чрезвычайная ситуация, лечение ребенка или родителей, служебная командировка родителей.

После указанного срока обращения приниматься не будут.

После электронной регистрации родители должны представить в школу необходимые документы ребенка. После принятия документов родитель (законный представитель) будет об этом извещен.

Напомним, что прием в первые классы общеобразовательных школ на 2019-2020 учебный год начался с 13 марта этого года. Несмотря на начало занятий, учитывая поступающие обращения родителей, было принято решение о продлении электронной регистрации по приему в первый класс до 15 октября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку продолжается регистрация детей в первые классы и дошкольные группы
Общество 10 сентября 16:05
В текущем году в школах Баку будут обучаться порядка 415 тысяч учащихся
Общество 5 сентября 11:08
В бакинских школах продолжается раздача учебников (ФОТО)
Общество 4 сентября 12:35
В Азербайджане проводятся собеседования в рамках приема на работу завучей школ (ФОТО)
Общество 3 сентября 13:03
В Баку для приема в «нулевку» обратились свыше 17 тыс. детей
Общество 30 августа 11:47
В I классы бакинских школ принято почти 96% учащихся
Общество 30 августа 09:37
Лента новостей
Национальное винное агентство Грузии будет проводить маркетинговые мероприятия
Бизнес 11:25
В Италии произошел взрыв и пожар на НПЗ компании Eni
В мире 11:23
Азербайджан увеличил экспорт газа
Энергетика 11:14
Азербайджан нарастил внешнеторговый оборот
Бизнес 11:11
Мария Стадник одержала досрочную победу в ЧМ в Нур-Султане
Общество 11:11
Хикмет Гаджиев: Азербайджан признан на международном энергорынке как надежный партнер
Политика 11:10
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 11:07
Соотношение активов банковского сектора к ВВП в Грузии достигло рекордно высокого уровня
Финансы 11:07
Активы банковского сектора Грузии к ВВП достигли рекордно высокого уровня
Финансы 11:07