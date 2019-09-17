Болгарская гимнастка Боряна Калейн поделилась впечатлениями об участии в Чемпионате мира

17 сентября 2019 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в зале Национальной арены гимнастики в Баку было много болгар, и я была рада выступать перед ними, рассказала Trend гимнастка из Болгарии Боряна Калейн после выступления на квалификационных соревнованиях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

Калейн также сказала, что довольна своим выступлением.

«Мне кажется, что я очень даже неплохо выступила сегодня и надеюсь продолжать соревнование в том же духе», - сообщила Калейн.

В зале Национальной арены гимнастики в Баку 16 сентября стартовали соревнования 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. Гимнастки выступят как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок, в индивидуальной программе - Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли - Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева, Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

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