С завтрашнего утра в Азербайджане резко похолодает

20 сентября 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После нескольких дней умеренной погоды с завтрашнего утра на территорию Азербайджана поступят холодные атмосферные течения из Центральной России, в результате чего, резко похолодает, температура воздуха снизится на 8-10 градусов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

В минэкологии отметили, что в последние дни температура воздуха превышала климатическую норму на четыре градуса.

В Баку и на Абшеронскоом полуострове установится нестабильная погода, начиная с завтрашнего утра скорость северо-западного ветра будет достигать 18-23 м/сек с порывами до 25-30 м/сек, днем в отдельных местах полуострова — до 35-38 м/сек. Сильный ветер продолжится до воскресного утра. К завтрашнему вечеру, утром и ночью в воскресенье будет идти дождь, ночью местами сильный, возможны грозы.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана завтра и до второй половины воскресенья погода будет нестабильной, переменный грозовые дожди. В отдельных местах проливные дожди, возможен град, в горах ожидается снег. Скорость западного ветра усилится до 15-20 м/сек, временами до 25-30 м/сек, в воскресенье в некоторых районах Куринской низменности ветер усилится до 35-38 м/сек.

В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках ожидаются непродолжительные сели.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Азербайджане ощутимо снизится температура воздуха
Общество 13:47
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Общество 19 сентября 13:49
Завтра в Баку 31 градус тепла
Общество 18 сентября 13:48
Завтра в Азербайджане до 32 градусов тепла
Общество 17 сентября 13:18
Завтра в Баку до 29 градусов тепла
Общество 16 сентября 13:07
В воскресенье в Баку ожидается дождь
Общество 14 сентября 13:03
Лента новостей
Грузия увеличила импорт медикаментов из Турции
Бизнес 16:49
В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 16:47
Barattson организовал мероприятие Open Door СПБ (ФОТО/ВИДЕО)
Финансы 16:42
В столице Азербайджана завершается подготовка к ярмарке меда (ФОТО)
Бизнес 16:42
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 100 млн манатов
Финансы 16:40
Джалилабадский винный завод огласил объемы производства вина в текущем сезоне
Бизнес 16:33
Состоялась встреча между ЗАО “AzerGold” и дегацией Таджикистана (ФОТО)
Бизнес 16:33
Частный сектор Туркменистана наращивает урожай плодоовощной продукции
Бизнес 16:26
Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
Культура 16:22