С завтрашнего утра в Азербайджане резко похолодает

БАКУ /Trend/ - После нескольких дней умеренной погоды с завтрашнего утра на территорию Азербайджана поступят холодные атмосферные течения из Центральной России, в результате чего, резко похолодает, температура воздуха снизится на 8-10 градусов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

В минэкологии отметили, что в последние дни температура воздуха превышала климатическую норму на четыре градуса.

В Баку и на Абшеронскоом полуострове установится нестабильная погода, начиная с завтрашнего утра скорость северо-западного ветра будет достигать 18-23 м/сек с порывами до 25-30 м/сек, днем в отдельных местах полуострова — до 35-38 м/сек. Сильный ветер продолжится до воскресного утра. К завтрашнему вечеру, утром и ночью в воскресенье будет идти дождь, ночью местами сильный, возможны грозы.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана завтра и до второй половины воскресенья погода будет нестабильной, переменный грозовые дожди. В отдельных местах проливные дожди, возможен град, в горах ожидается снег. Скорость западного ветра усилится до 15-20 м/сек, временами до 25-30 м/сек, в воскресенье в некоторых районах Куринской низменности ветер усилится до 35-38 м/сек.

В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках ожидаются непродолжительные сели.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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