В Азербайджане начался II тур конкурса по приему учителей на работу на основе срочного контракта

21 сентября 2019 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начался второй тур приема учителей на работу по срочному контракту на 2019-2020 учебный год в общеобразовательные учреждения, входящие в систему министерства образования, передает в субботу Trend со ссылкой на минобразования.

В этом процессе могут принять участие соискатели, не занявшие вакантные места в конкурсе этого года, а также успешно сдавшие экзамены в рамках конкурса по приему учителей на работу в 2018 и 2019 годах. До полуночи 22 сентября посредством портала miq.edu.az кандидаты на своих личных страницах должны выбрать до четырех вакантных мест и подтвердить свои электронные заявления. Участники прошлогоднего конкурса, не принявшие участие в конкурсе этого года, должны заново пройти регистрацию.

Отметим, что прием на работу на основе срочного трудового договора учителей начальных классов общеобразовательных школ Баку будет осуществляться Управлением образования города Баку.

(Текст: Турал Гараджаев)

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