Проект реставрации Мардаканской крепости готов – госслужба (Эксклюзив)

23 сентября 2019 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект реставрации Мардаканской крепости готов.

Об этом в понедельник сказал Trend пресс-секретарь Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов.

По его словам, реставрационные работы будут проводиться Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA) под контролем Госслужбы: «Это первый проект исторического памятника в Азербайджане, реставрируемого TİKA, и в ближайшее время начнутся реставрационные работы».

Отметим, что расположенная в поселке Мардакан крепость была построена в 1187-1188 гг. Ширваншахом Ахситаном I в честь блестящей победы над врагом. Мечеть Туба-Шахи датируется XV веком (1481-1482 гг.).

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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