Минэкологии: Азербайджан также подвергается глобальным климатическим изменениям, как и другие страны

24 сентября 2019 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, как и другие страны мира, подвергается влиянию глобальных климатических изменений.

Об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, выступая на семинаре по усилению потенциала Азербайджана в уменьшении тепличных газов в сельском хозяйстве и секторе по использованию земель, сообщает во вторник Trend.

По словам замминистра, в основном, это влияние проявляются в виде засухи, селей и повышения температуры.

Замминистра отметил, что Азербайджан активно участвует в переговорах и инициативах по климатическим изменениям.

Гаджиев добавил, что вопросы экологии и охраны окружающей среды всегда являются приоритетом для азербайджанского правительства: «Наглядным свидетельством тому является присоединение Азербайджана к более, чем 20 международным конвенциям после обретения государственной независимости. В 1995 году Азербайджан присоединился к Рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям, в 2016 году подписал и ратифицировал Парижское соглашение к этой Конвенции».

Замминистра отметил, что Азербайджан нацелен на уменьшение на 35 процентов (в сравнении с 1990 годом) эмиссий газа, создающих парниковый эффект. В настоящее время началось выполнение ряда обязательств по являющимся приоритетными секторам управления отходами, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, использованию земель, лесоводству.

В заключение замминистра отметил, что минэкологии несколько лет как целенаправленно сотрудничает с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, и эта работа будет успешно продолжена и в последующие годы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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