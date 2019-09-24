FAO: Наичувствительные секторы в Азербайджане - сельское хозяйство, водные ресурсы и лесоводство

24 сентября 2019 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По последним оценкам, наиболее чувствительными секторами в Азербайджане являются сельское хозяйство, водные ресурсы и лесоводство.

Об этом сказала руководитель офиса партнерства и координации по Азербайджану Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Мелек Чакмак на семинаре по усилению потенциала Азербайджана в уменьшении тепличных газов в секторе сельского хозяйства и использования земель, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, с учетом природных характеристик и географического расположения Азербайджана, его территория подвергается негативному воздействию климатических изменений, которые уже проявляются в виде наводнений, засухи, духоты и резкого повышения температуры воздуха с начала весны: «С этой точки зрения среди приоритетов, стоящих перед азербайджанским правительством, всесторонняя оценка решений по климатическим технологиям в самых чувствительных секторах, разработка национальной стратегии по адаптации и плана действий, их интеграция в национальные секторы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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