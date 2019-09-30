В Азербайджане предлагается ввести запрет на использование мобильных телефонов в школах

БАКУ/Trend/ - В средних школах необходимо запретить ученикам пользоваться мобильными телефонами

Как сообщает в понедельник Trend, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) выступил депутат Азер Бадамов.

Он отметил, что входящий вызов на телефон какого-нибудь ученика нарушает учебный процесс.

Бадамов предложил внести в закон "Об образовании" статью, запрещающую вносить в классы мобильные телефоны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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