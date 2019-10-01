Причины необеспечения больных гемофилией факторами свертывания крови в Азербайджане

1 октября 2019 21:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Объем фактора свертывания крови, выделяемый больным гемофилией в Азербайджане следует увеличить согласно международной единице.

Об этом во вторник сказала Trend президент Республиканской ассоциации больных гемофилией Гюльнара Гусейнова.

По ее словам, в мире объем препаратов свертывания для больных гемофилией определяется согласно показателям страны, то есть в расчете на душу населения.

Гусейнова сообщила, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения минимальный объем факторов свертывания крови для больных гемофилией должен составлять четыре единицы. А в Азербайджане этот показатель равен двум единицам. Поэтому, потребность больных гемофилией в факторах свертывания крови обеспечивается лишь наполовину.

"Из-за того, что число населения в Азербайджане составляет порядка 10 миллионов для больных гемофилией необходимо закупить 40 миллионов единиц факторов свертывания крови. Но в настоящее время закупается 20 миллионов международных единиц, что составляет половину потребности. Поэтому этих препаратов не хватает для больных гемофилией", - сказала Гусейнова.

Она добавила, что уже обратилась по данному вопросу к министру здравоохранения Огтаю Ширалиеву.

Напомним, что в Азербайджане около 1500 больных гемофилией. Из них 350 человек - несовершеннолетние. Больше всего больных в возрастной категории 18-40 лет - 700 человек. Число больных гемофилией в возрасте свыше 40 лет составляет 402 человека.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов Ровшан Гусейнов)

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