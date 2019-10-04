Азеришыг: За 9 месяцев обратились 3359 предпринимателей

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев этого года в ОАО "Азеришыг" через Службу ASAN, "ASAN Kommunal" и в электронном порядке поступило 3,359 тысячи обращений.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил директор Департамента по работе со Службой ASAN и электронному управлению ОАО "Азеришыг" Эльсевер Рустамли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года: «Тогда поступили обращения от 1,010 предпринимателей. Быстрый рост числа обращений предпринимателей, несомненно, связан с проводимыми реформами".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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