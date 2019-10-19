Завтра в Азербайджане до 26 градусов тепла

19 октября 2019 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, дожди, местами слабый туман, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Днем переменная облачность, в основном без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздух на Абшеронском полуострове ночью 15-17, днем - 21-25, в Баку ночью - 15-17, днем 22-24 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана местами дожди, грозы, местами ливни. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 12-17, днем 21-26, в горах ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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