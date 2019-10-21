На ярмарке меда в Баку продано около 110 т выкачанного меда (ФОТО)

21 октября 2019 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На ярмарке меда в Баку продано 102,6 тонн выкачанного меда.

Об этом сказала председатель правления ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» Лейла Мамедова, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, на ярмарке за месяц было продано 7,1 тонна сотового меда: «Для продажи на ярмарке меда на хранение в склады было принято 136,1 тонна пчеловодческой продукции - 127,5 тонны выкачанного и 8,6 тонны сотового меда. Агентство пищевой безопасности взяло 3241 пробу, которые были проверены в лаборатории. Всего в продажу было выпущено 122,2 тонны пчеловодческой продукции с хорошими показателями качества и пищевой безопасности. За время проведения ярмарки было продано 109,9 тонн продукции – 102,6 тонн выкачанного меда и 7,1 тонна сотового меда».

Напомним, что с 28 сентября по 18 октября по адресу: проспект Фатали хана Хойского 10 в Наримановском районе Баку (на территории Республиканского стадиона им. Тофига Бахрамова) проходила 20-я Республиканская ярмарка-продажа пчеловодческой продукции.

На ярмарке покупателям предлагалась продукция пчеловодческих хозяйств Дашкесанского, Огузского, Загатальского, Балакенского, Астаринского, Лерикского и других районов Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • На ярмарке меда в Баку продано около 110 т выкачанного меда (ФОТО)
  • На ярмарке меда в Баку продано около 110 т выкачанного меда (ФОТО)
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