В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)

23 октября 2019 16:52 (UTC+04:00)

Баку /Tend/ - В Геранбойском районе, в рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в связи с юбилеем гениального поэта Имамеддина Насими, ведутся картографические работы.

Об этом сообщил Trend первый заместитель главы исполнительной власти Геранбойского района Джейхун Гасанов.

По его словам, в ходе данного мероприятия в районе будет посажено более 10 тысяч деревьев. Джейхун Гасанов сообщил, что места для посадки деревьев уже определены.

Заместитель главы исполнительной власти отметил, что деревья будут посажены вдоль дороги Геранбой-Нафталан, на трех въездах в город и на въездах 86 населенных пунктов.

"Предпочтение будет отдано сосне и чинаре. Уже заготовлены 7-8 тысяч лунок для посадки. В настоящее время ведутся работы по подготовке оставшихся. В этой акции примет участие вся местная общественность", - сказал Д. Гасанов.

Гасанов добавил что полив деревьев будет вестись при помощи артезианских вод.

Отметим, что в конце ноября будет осуществлена инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в связи с юбилеем гениального поэта Имамеддина Насими. Впервые в истории Азербайджана за день будет посажено такое количество деревьев.

Все саженцы выращены на территориях 17 питомников центров лесных хозяйств и ОАО "Озеленение и ландшафтная структура Азербайджана". В их числе будут как лесные деревья, так и фруктовые. В течения дня будут посажены такие виды деревьев, как ханская чинара, эльдарская сосна, клен, кипарис, акация, ива, сирень, олива, инжир, персик, слива, яблоня, лайм, катальпа, гранат и др.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Чингиз Гусейнов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
  • В Геранбое в течении одного дня будет высажено более 10 тысяч деревьев (ФОТО)
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