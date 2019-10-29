Предлагается расширить количество букв в тюркском алфавите - директор Института НАНА (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В настоящее время признанные мировые тюркологи предполагают, что общий тюркский алфавит содержал 34 буквы.

Об этом сказал Trend директор Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Мохсун Нагысойлу.

По его словам, общий тюркский алфавит был подготовлен и принят всего один раз. В 1992 году, на мероприятии в Турции, латинский алфавит, подготовленный министром образования Азербайджана Фирудином Джалиловым, был принят в качестве общего алфавита для всех тюркоязычных стран.

"Однако, в последствии этот алфавит не использовался. В нем основу составляли буквы азербайджанского алфавита. Это было сопряжено с тем, что в азербайджанском языке 32 буквы, а в других тюркоязычных странах их меньше", - отметил Джалилов.

По его словам, в настоящий момент предлагается, чтобы тюркский алфавит состоял из 34 букв. В нем учитываются особенности языков кыпчакской группы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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