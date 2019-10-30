МВД и Генпрокуратура выступили с предупреждением в связи с предстоящей акцией оппозиции

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 19 октября были пресечены проведение партиями и объединениями, входящими в структуру, именуемую Национальным советом демократических сил, в том числе Али Керимли, представляющим себя председателем Партии народный фронт Азербайджана (ПНФА), с демонстративным и грубым нарушением требований Закона Азербайджанской Республики «О свободе собраний» незаконной акции, парализовавшей движение транспорта перед станцией «28 Мая» Бакинского метрополитена, вызвавшей справедливое недовольство находившихся здесь людей, нарушение режима работы функционирующих на территории объектов предпринимательства и общественного порядка в целом, другие действия провокационного характера, в отношении 60 лиц приняты меры в соответствии с требованиями законодательства об административных проступках.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службы МВД и Генпрокуратуры, в совместном сообщении, говорится, что продолжение противоправных деяний с игнорированием законных требований полиции в ходе данных митингов, планомерно проведенных руководством ПНФА и организаторами акций в запрещенном законом месте, привело к справедливому недовольству находившихся здесь людей.

Несмотря на неоднократные предупреждения о том, что подобные незаконные действия, преследующие цель нарушения стабильности в республике, будут решительно пресечены, тем не менее, в последние дни Али Керимли и другие лица, представленные в руководстве Партии народный фронт Азербайджана, а также группа находящихся в розыске изменников, получивших фиктивными путями убежище в зарубежных странах после совершенных ранее на территории страны различных преступлений, управляемая и финансируемая проармянскими внешними кругами, посредством различных профилей в социальных сетях и информационных Интернет-ресурсах, в том числе «AzerbaycanSaatı», «Turan Tv», «AzerFreedom TV» «Meydan Tv», «OsmanqızıTv» и других каналов вновь призывают к проведению 2 ноября незаконной акции перед станцией «28 Мая» Бакинского метрополитена. Кроме того, осуществляется обмен индивидуальной информацией о сотрудниках полиции, выполнивших 19 октября свой профессиональный долг и предотвративших нарушение общественного порядка, то есть ведется пропаганда, подрывающая их деловой авторитет, унижающая честь и достоинство, пробуждающая чувство социальной ненависти и вражды в отношении стражей порядка.

Следует отметить, что Исполнительная власть города Баку, рассмотрев обращение именуемой Национальным советом структуры о проведении митинга 2 ноября, согласно пункту 2 части 3 статьи 9 Закона Азербайджанской Республики «О свободе собраний», учитывая запрещение проведения митингов в зонах охраны метрополитена, предложила провести митинг на спортивно-тренировочной базе спортивного клуба «Нефтчи» в поселке Локбатан, однако организаторы распространили сообщения о проведении незаконного митинга 2 ноября напротив метрополитена.

Все это еще раз показывает, что радикальные оппозиционные силы, не имеющие авторитета и социальной поддержки среди народа, и намеренно отрицающие цивилизованные методы политической борьбы, призывая к уличным шествиям, митингам и пикетам именно в местах, запрещенных законом, толкают людей не подчиняться законным требованиям государственных органов, создавать конфликты, фактически совершать насилие, нарушать общественный порядок и стабильность.

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура, доведя до внимания, что любые противоправные действия мелкой оппозиционной группировки, которая открыто занимает враждебную позицию против азербайджанской государственности, заявляют, что партии и объединения, входящие в так называемый Национальный совет, а также Али Керимли, представляющий себя председателем Партии народного фронта Азербайджана, и другие лица, представленные в данной партии, своими провокационными действиями, пропагандирующими призывы к незаконным массовым митингам, насилию и жестокости, подтверждают, что выбрали такой экстремистский путь, как насильственный захват власти, фактически нарушающий Конституцию Азербайджанской Республики. Им еще раз делается предупреждение, что в случае если будет организован митинг за пределами места, предложенного Исполнительной властью города Баку, будут допущены незаконные действия, нарушающие общественный порядок, в том числе мирную жизнь, спокойствие населения, нормальную деятельность транспорта, предприятий и организаций, выраженные неподчинением законным требованиям представителей власти, вся ответственность будет возложена на них.

В то же время будет обеспечено принятие мер в соответствии со статьями 4, 12 и 16 Закона «О политических партиях» за нарушение законодательства, привлечение к ответственности лиц, совершивших противоправные деяния по статье 233 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики (организация или активное участие в таких действиях, представляющих собой нарушение общественного порядка) и статье 315 (сопротивление или применение силы против представителя власти).

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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