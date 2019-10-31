Завтра в Баку прогнозируется дождь

31 октября 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, в отдельных местах полуострова - сильный, и умеренный северный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 10-13, днем - 13-15, в Баку ночью 11-13, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 80-90 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидается дождь, сильные дожди прогнозируется, в основном, в северных и восточных районах, в горных районах возможен снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 9-12, днем 15-19, в горах - ночью 2-5, днем 6-9 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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