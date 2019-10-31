Министр: Ведется работа по расширения специальностей в бакалавриате и магистратуре

31 октября 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В настоящее время министерство образования ведет работу в направлении расширения специальностей по степеням бакалавриата и магистратуры.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает в четверг Trend.

По его словам, согласно законодательству Азербайджана, должны быть специальности, соответствующие степеням обучения в как бакалавриата, так и в магистратуре.

"Обучение в магистратуре является продолжением обучения в бакалавриате. В настоящее время в министерстве образования ведется работа на уровне рабочей группы, в направлении расширения специальностей, соответствующих степеням бакалавриата и магистратуры. После завершения работы правительству будут представлены наши предложения", - сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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