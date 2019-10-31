В Азербайджане объем месячных осадков уменьшился на 14% - министр (версия 2)

31 октября 2019 15:50 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - По сравнительным анализам, проведенным между двумя периодами - 1961-1990 1991-2017 гг. в Азербайджане объем месячных осадков уменьшился на 14%.

Об этом на пресс-конференции правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.

Тенденция общего потепления климата наблюдается и в нашей стране, риски воздушно-климатических процессов возрастают.

Министр отметил - исследования показывают, что за период 1991-2017 годов среднемесячная температура воздуха в Азербайджане повысилась на 1,40 градусов. Предотвратить эти процессы невозможно, но международный опыт показывает, что их последствия можно несколько смягчить. Для обеспечения устойчивости к опасным гидрометеорологическим событиям в стране начали проводиться работы по совершенствованию системы заблаговременного предупреждения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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