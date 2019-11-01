На некоторых улицах и проспектах Баку не работают светофоры

1 ноября 2019 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с дождливой погодой, в работе светофоров на некоторых улицах и проспектах Баку возникли технические проблемы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В данный момент проводятся оперативные работы по восстановлению их нормального функционирования.

Просьба к водителям - при движении руководствоваться требованиями дорожных знаков и правилами проезда на нерегулируемых перекрестках, до возобновления работы светофоров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На автомагистралях Баку снижена скорость движения
Общество 10:25
БТА расследует ДТП с участием двух автобусов в Сабунчинском районе
Происшествия 31 октября 17:01
В Баку заменяются автобусы на одном из маршрутов (ФОТО)
Общество 29 октября 14:30
Увеличится число терминалов "BakıKart"
Общество 28 октября 09:26
В Баку изменена схема движения двух автобусных маршрутов
Общество 25 октября 10:00
В Баку меняется схема движения двух автобусных маршрутов
Общество 22 октября 17:51
Лента новостей
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 104 млн манатов
Политика 11:41
"Туркменские авиалинии" возобновят полеты в Великобританию
Бизнес 11:34
Ашхабад и Душанбе провели политконсультации
Туркменистан 11:29
Для ускорения перевозок по БТК строится железнодорожная линия с двойной колеей
Бизнес 11:28
Посольство Израиля возобновляет деятельность в Казахстане
Казахстан 11:24
В сентябре экспорт Турции в страны-члены ОИС превысил $32 млрд (эксклюзив)
Турция 11:21
В рамках проекта «Социальные сады» закладываются фруктовые сады еще для 250 семей (ФОТО)
Общество 11:20
Госслужба автомобильного транспорта начала совместный проект с «Азерпочт»
Бизнес 11:07
Военная операция «Источник мира» - острая необходимость для Анкары - экс-глава Генштаба Турции
Турция 11:05