Азербайджан стал победителем Всемирной шахматной олимпиады

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Чорум завершилась Всемирная шахматная олимпиада среди шахматистов в возрасте до 16 лет.

Как сообщает во вторник Trend, в последнем туре Олимпиады сборная Азербайджана, в крайне напряженном противостоянии одолев сборную Китая, впервые в своей истории стала чемпионом Олимпиады.

Отметим, что в составе сборной были представлены Вугар Манафов, Магомед Мурадлы, Айдын Сулейманлы, Ахмед Ахмедзаде и Говхар Бейдуллаева.

(Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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