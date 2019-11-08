В направлении Баку-Гянджа-Баку будет пущен дополнительный электропоезд - АЖД

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня Государственного флага в направлении Баку-Гянджа-Баку выделяется еще один электропоезд, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

9 ноября электропоезд № 704 Баку-Гянджа отправится из Баку в 08:45 и прибудет в Гянджу в 13:00, а 11 ноября электропоезд 704/703 Баку-Гянджа-Баку пойдет в обоих направлениях.

Поезд, который отправится из Баку в 08:45, прибудет в Гянджу в 13:00, а поезд из Гянджи отправится в 17:00 и прибудет в Баку в 21:15.

Напомним, что 9 ноября — День Государственного флага объявлен нерабочим в Азербайджане. Поскольку это день приходится на субботу, то нерабочими днями будут 9, 10 и 11 ноября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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