В Евлахе заложены фруктовые сады для малообеспеченных семей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По совместной инициативе Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Евлахском районе были заложены фруктовые сады для малообеспеченных семей, сообщает в среду Trend со ссылкой на Объединение.

В ходе акции на выделенном под сады участке площадью два гектара были высажены 1500 яблонь.

Новые фруктовые сады были поровну распределены между малообеспеченными семьями, проживающими в районе, и безвозмездно переданы в их пользование. Идея инициативы в том, что, новые садоводы смогут выращивать фрукты и зарабатывать за счет их реализации, в итоге улучшая свое материальное благосостояние.

Пилотный проект по посадке фруктовых деревьев стартовал в апреле 2017 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA, посла доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейлы Алиевой.

Фруктовые сады в рамках проекта вначале были заложены в Исмаиллинском, затем и в Шамкирском, Агстафинском, Товузском, Агдашском, Гахском, Лянкяранском, Бейлаганском, Сабирабадском, Агджабединском, Бардинском, Лерикском, Губинском, Габалинском, Имишлинском, Гекгельском, Газахском, Балакенском, Агсуинском и Огузском районах, и переданы в пользование малообеспеченным семьям, в том числе, семьям ветеранов Карабахской войны и шехидов.

Социально-экономическая значимость проекта состоит в том, что закладка подобных садов внесет вклад в улучшение благосостояния населения, а также сокращение зависимости страны от импорта сельскохозяйственной продукции.

В рамках проекта были посажены гранатовые, абрикосовые деревья, яблони, фундук и грецкий орех, фейхоа, хурма, в целом, 22 тысячи 120 фруктовых деревьев, 69 малообеспеченных семей получили в пользование фруктовые сады.

В дальнейшем акции по посадке деревьев в рамках проекта по закладке фруктовых садов для малообеспеченных семей будут организованы и в других районах страны.

К организации акции по закладке фруктовых садов в Евлахском районе примкнули более 200 местных молодых волонтеров. Представители Общественного объединения IDEA выразили признательность всем волонтерам, принявшим участие в акции, а также структурам, оказавшим поддержку в проведении мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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