"Азеристиликтеджхизат": Отопительная система восстановлена в более чем 2700 жилых зданиях

БАКУ/Trend/ - По сравнению с предыдущими годами число обращений в ОАО «Азеристиликтеджхизат» увеличилось.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель председателя АО Ильхам Мирзалиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, десять лет назад некоторые дома и объекты не были заинтересованы в обращении в структуру, если 10 лет назад поступало 10-12 обращений по восстановлению отопления, сегодня эта цифра измеряется в сотнях.

По словам Мирзалиева, до настоящего времени было создано 1700 пунктов отопления, более чем в 1500 жилых зданиях и свыше чем в 400 школах была проведена система отопления. В целом, отопительная система восстановлена в более чем 2700 жилых зданиях.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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