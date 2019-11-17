Завтра в Азербайджане до 16 градусов тепла

17 ноября 2019 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, однако вечером местами возможна изморось, ветер северо-восточный, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздух на Абшеронском полуострове ночью 4-8, днем - 11-15, в Баку ночью - 4-6, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 773 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако Ленкорань-Астаринской зоне ожидается местами интенсивный дождь, в горных районах возможен мокрый снег, ночью и утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 1-6, днем 11-16, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Общество 15:36
Тяжелое ДТП в Баку, есть погибшие и раненые
Происшествия 14:42
Азербайджан выиграл 10 лицензий на "Токио-2020"
Общество 10:20
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:37
Определились победители Чемпионатов Азербайджана по акробатической и аэробной гимнастике
Общество 01:01
Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане зарегистрировано свыше 22 тыс. кандидатов
Политика 16 ноября 23:59
Лента новостей
Британия намерена повысить медицинский налог для иностранцев
Европа 18:01
В Италии тренера футбольной команды уволили после победы со счетом 27:0
Европа 17:40
Fitch подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом
Беларусь 17:22
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны 17:11
В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой
Китай 16:57
Лукашенко будет баллотироваться на президентских выборах в Беларуси в 2020 году
Беларусь 16:32
На вооружение ВС Турции поступят дроны Songar
Турция 16:19
ЦИК: на парламентских выборах в Беларуси проголосовали более 50% избирателей
Беларусь 16:10
Судный день в Баку в новой версии (ФОТО)
Культура 15:47