Завтра в Азербайджане до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, однако вечером местами возможна изморось, ветер северо-восточный, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздух на Абшеронском полуострове ночью 4-8, днем - 11-15, в Баку ночью - 4-6, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 773 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако Ленкорань-Астаринской зоне ожидается местами интенсивный дождь, в горных районах возможен мокрый снег, ночью и утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 1-6, днем 11-16, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

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