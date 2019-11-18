Беспокоит ушная пробка?

Серная пробка в ушах — проблема, которую начинают решать только тогда, когда она возникает и заявляет о себе довольно неприятными симптомами: искажённое восприятие собственного голоса, шум, заложенность, боль в ушах. В некоторых случаях — головокружение, головная боль, кашель, рвота, которые появляются из-за того, что серная пробка надавливает на блуждающий нерв. Еще одно опасное последствие серной пробки — снижение слуха.

Функции ушной серы. Вообще, ушная сера выполняет важную функцию — выводит наружу инородные, в том числе инфекционные, частицы. В её составе есть вещества, которые способны бороться с грибками и бактериями. Кроме того, серная масса создаёт комфортную влажную среду для барабанной перепонки. Сера - это не грязь, и она выводится сама во время жевания, разговора, кашля. Однако, когда нарушается процесс саморегуляции, сера может задерживаться в слуховом проходе, "собирая" отмершие клетки кожи, и образовывать пробку. Постепенно затор увеличивается, достигая барабанной перепонки.

Причины образования ушной пробки. Происходит это по разным причинам. Одна из самых распространённых — чистка ушей ватными палочками. Дело в том, что когда мы усердно пытаемся очистить слуховой проход, то достигаем обратного эффекта: в условиях дефицита необходимой для эпителия слухового прохода субстанции, серные железы начинают работать в усиленном режиме, серы образуется всё больше и больше, и в итоге нарушается процесс естественного самоочищения. Кроме того, ватная палочка проталкивает серу вглубь, к барабанной перепонке. Постепенно сера уплотняется, и со временем образуется пробка. Это не значит, что нужно совсем отказаться от гигиены ушей, важно правильно её проводить: ватными палочками следует чистить только ушную

раковину. Вторая причина - попадание в слуховой проход жидкости, которая нарушает защитный кожный барьер. Если в ухе оказывается еще и патогенная бактерия, запускается болезнетворный процесс. Он приводит к образованию не только серной пробки, но и к воспалению наружного уха, или наружному отиту. Поэтому тем, кто занимается плаванием, гигиене ушей необходимо уделять особое внимание.

Как удалить ушную пробку? В медицине используется несколько способов очистки слухового прохода. Традиционным считается промывание с помощью шприца Жанне. У метода есть ряд противопоказаний: сахарный диабет, наружный отит и повреждения барабанной перепонки. Другой способ — электроотсос, который проводится врачом с помощью специальных хирургических инструментов. Это достаточно болезненная процедура, требующая предварительного размягчения серной массы. Наиболее безопасный и абсолютно безболезненный способ удаления "серных пробок" ввод в слуховой проход веществ, которые сначала размягчают, а потом удаляют серу. Чтобы избежать проблем с образованием серной пробки, надо взять в привычку, как и ежедневную чистку зубов, регулярный уход за ушами.

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