В Азербайджане изменен устав Центра обеспечения прав интеллектуальной собственности

22 ноября 2019 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров внес поправки в "Устав Центра обеспечения прав интеллектуальной собственности при Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно изменениям, заседание Наблюдательного совета Центра будет иметь полномочия при участии как минимум половины членов.

Раньше, для осуществления полномочий, в заседании Наблюдательного совета Центра должны были участвовать все его члены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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