Посол Швейцарии посетила Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

25 ноября 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Мюриель Пеневер, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу БВШН.

Приветствуя гостей, Гасымов сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией в последние годы успешно развивается во всех областях, и что Президент Азербайджана придает большое значение расширению сотрудничества между двумя странами. Подчеркнув особую роль БВШН в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией в сфере образования, ректор отметил, что при школе функционирует Учебный центр, полностью оснащённый оборудованием и средствами моделирования от швейцарской компании ABB.

«Бакинская высшая школа нефти тесно сотрудничает с местными и международными компаниями. Школа проводит обучение с использованием образовательных программ британского Университета Heriot-Watt и Университета Джорджа Вашингтона в США. Также БВШН с Женевской бизнес-школой (GBS) реализуют совместную программу MBA по управлению нефтью и газом», - добавил ректор.

В свою очередь, Пеневер выразила благодарность Гасымову за теплый прием и гостеприимство. Посол отметила, что, равно как и в политической сфере, между Азербайджаном и Швейцарией существует широкий спектр сотрудничества в экономической и торговой сферах.

«Наравне с нефтегазовым сектором в Азербайджане особое внимание уделяется развитию других секторов экономики. БВШН была первым вузом, который я посетила в Азербайджане. И я хочу выразить удовлетворение превосходными условиями, созданными в школе для студентов, а также качеством образования, которое они здесь получают», - добавила Пеневер.

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  • Посол Швейцарии посетила Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
  • Посол Швейцарии посетила Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
  • Посол Швейцарии посетила Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
  • Посол Швейцарии посетила Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
  • Посол Швейцарии посетила Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
  • Посол Швейцарии посетила Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
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