Агентство по развитию МСБ Азербайджана проведет выставку-продажу работ лиц с инвалидностью

БАКУ /Trend/ - При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) 30 ноября - 1 декабря при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в “Park Bulvar” пройдет выставка-продажа ремесленных изделий работ лиц с ограниченными физическими возможностями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Выставка, посвященная 3 декабря - Международному дню инвалидов, нацелена на то, чтобы ознакомить общественность с творчеством талантливых людей с ограниченными физическими возможностями, оказать поддержку в продаже их работ.

На выставке будут демонстрироваться сувениры, резьба по дереву, образцы ковроткачества, вышивания и вязания, рисунки, украшения и аксессуары и др, созданные лицами с инвалидностью.

Отметим, что Агентств поощряет предпринимательскую деятельность инвалидов и лиц, относящихся к уязвимым социальным группам, оказывает поддержку их участию в различных выставках для содействия в демонстрации и продаже их рукоделия, а также в получении знаний и навыков в предпринимательской сфере.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.