В Азербайджане лиц с международным языковым сертификатом освободят от профильного экзамена в докторантуру

БАКУ /Trend/ - При поступлении в докторантуру лица, имеющие международный сертификат по иностранному языку, будут освобождены от профильного экзамена, сообщает во вторник Trend.

Об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал, выступая на XXIII республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей в Азербайджанском университете архитектуры и строительства.

Министр напомнил, что в октябре этого года были изменены правила создания докторантур и приема в докторантуру. Согласно этим изменениям, проведение централизованного экзамена по иностранному языку при поступлении в докторантуру предусмотрено в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), а экзаменов по философии – в определенных для этого (одном или нескольких) образовательных и научных учреждениях: "Лица, имеющие международный сертификат по иностранному языку, будут освобождены от приемного экзамена по языку. Думаю, что это изменение очень важно, поскольку без владения иностранным языком невозможен доступ к научным базам данных и современным достижениям».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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