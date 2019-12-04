Unibank выделил 1 миллион долларов для поддержки внутренних идей - Интервью

Unibank выделяет бюджет в размере одного миллиона в долларовом эквиваленте на стимулирование внутренних инноваций и предложений. Эта инициатива является очередным компонентом в программе стратегической трансформации системы управления банка. 50 процентов финансового результата, полученного вследствие применения инновационных проектов в первый год, достанутся автору (или авторам) идеи.

На наши вопросы об этой инициативе отвечает председатель Правления КБ Unibank Фаиг Гусейнов.

Фаиг муаллим, Unibank всегда выделялся своими новшествами. Постоянные нововведения наблюдаются как с точки зрения управления, так и представления новых товаров рынку. В данный момент Вы собираетесь представить рынку страны еще один проект, являющийся новшеством. В чем заключается особенность данного проекта?

- Мы приступили к процессу стимулирования внутренних инноваций в рамках программы стратегической трансформации систем управления банка. С целью поддержки внутренних инноваций были выделены финансовые средства в размере одного миллиона в долларовом эквиваленте. Мы можем с гордостью отметить, что проект, который мы намерены осуществить, является первым проектом с таким бюджетом выделяемым на инновации в банковском секторе Азербайджана.

- Можете ли Вы подробнее рассказать нам о проекте? В каких целях и куда планируется направление достаточно большого бюджета?

- Цель заключается в поддержке идей, предусматривающих предложения по развитию IT-систем, систем управлении бизнесом, а также инноваций в продуктах и услугах банка. Предлагаемые проекты могут также быть рациональными предложениями, предусматривающими уменьшение расходов банка в том или ином направлении. Главное, что по результатам внедрения этих проектов банком должен быть получен финансовый результат.

Процесс простой: в случае положительного решения Правления банка по предложению, автору предложения/нового продукта предоставляется финансирование на осуществление данного проекта. Автор проекта принимает в нем самое непосредственное участие и являться гарантом получения результатов. По итогам проекта мы оцениваем результат и автор (или авторы) получает 50 % финансового результата за первый год, полученный вследствие реализации проекта.

Проекты могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Максимальный срок проекта сейчас составляет 5 лет. Нами также уже утверждены стандартные формы бизнес-плана для инновационных проектов или нового продукта.

Могут ли лица, не являющиеся сотрудниками Unibank, представлять свои рациональные предложения в рамках данного проекта?

- Каждый сотрудник Unibank имеет право на участие в данном проекте. Лица, не являющиеся сотрудниками Unibank, могут представить свои проекты и предложения мне на почту ниже и далее через присоединения к нашей команде. Прием проектов начнет проводиться сейчас, а выполнение утвержденных проектов начнется с начала следующего года. Мы будем рады видеть каждого, кто верит в собственную идею, инициативу и свой проект в наших рядах.

- Как Вы думаете, какую выгоду принесет применение данного проекта, являющегося новшеством для банковского сектора, рынку и Unibank?

- В результате этой инициативе выгоду получают все стороны: и сотрудники и банк и общество. Мы надеемся что данный проект, сам являющейся инновацией в банковском секторе страны, станет основой для появления новых трендов на рынке, для создания новых идей. В следующем году UniBank продолжит внедрение новых инициатив в рамках нашей программы стратегической трансформации.

В целях упрощения приема потенциальных предложений из внешних источников и контроля конфиденциальности данной коммуникации мною, как CEO Unibank была создана специальная возможность. Лица, желающие представить свои проекты и идеи, а также задать вопросы могут писать напрямую мне на электронную почту ceo@unibank.az. Все обращения являются строго конфиденциальными.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.