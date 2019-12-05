Завтра в Баку без осадков, до 11 градусов тепла

5 декабря 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем - 9-11, в Баку - ночью 3-5, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 775 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 80-90, днем 60-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но в Лянкяран-Астаринской зоне временами ожидаются дожди, в горных районах – снег. В отдельных местах туман, ветер западный.

Ночью 0-5, днем 7-12 тепла, ночью в горах 1-6 мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Завтра слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку будет дождливо и ветрено
Общество 4 декабря 13:32
Завтра в Баку сильный северо-западный ветер
Общество 3 декабря 14:10
Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла
Общество 2 декабря 13:33
В Баку и на Абшеронском полуострове похолодает
Общество 29 ноября 19:06
В первую декаду декабря в Азербайджане будет ветрено, выпадут осадки
Общество 29 ноября 15:34
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла
Общество 28 ноября 13:54
Лента новостей
Туркменистан продвигает проекты по поставкам электроэнергии соседним странам
Энергетика 14:36
Малейка Аббасзаде: Университеты согласны на прием в магистратуру в один тур
Общество 14:33
Налоговый учет в Узбекистане станет более самостоятельным
Финансы 14:29
"ЛУКОЙЛ-Узбекистан" закупает технологическое оборудование
Тендеры 14:20
Мнения о сильной армянской диаспоре раздуты – азербайджанский госкомитет
Политика 14:19
Объединение выходных и праздничных дней сделает непрерывным отдых граждан Азербайджана
Общество 14:18
Завтра в Азербайджане будет посажено 650 тыс. деревьев в один день
Общество 14:13
В Хырдалане идет модернизация сети электроснабжения
Энергетика 14:05
Впервые в Азербайджане меморандум между ведомствами двух стран подписан посредством е-подписи
ИКТ 14:04