Завтра в Азербайджане будет посажено 650 тыс. деревьев в один день

5 декабря 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане в один день будет посажено 650 тысяч деревьев. На всех территориях, где планируется сажать деревья, завершены работы, вырыты лунки и доставлены саженцы.

Об этом сказала глава пресс-службы министерства экологи и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что кампания по посадке деревьев, которая будет осуществлена по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, и приурочена к 650-летнему юбилею гениального поэта Имадеддина Насими, охватит все регионы республики: «В кампании, нацеленной на пропаганду на международной арене поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечивания его памяти, популяризации литературного и культурного наследия Азербайджана примут участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур».

По ее словам, высаживание в один день 650 тысяч деревьев расширит зоны озеленения, уменьшит влияние изменений климата, являющегося глобальной проблемой для всего человечества, и предотвратит засоление почв: «Верим, что этой акцией будет заложена основа благородной традиции, направленной на единение людей вокруг подобных инициатив».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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