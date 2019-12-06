В Мушфигабаде стартовала посадка свыше 5 тыс. деревьев

6 декабря 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев за день в связи с 650-летним юбилеем великого поэта Имадеддина Насими в поселке Мушфигабад стартовала посадка свыше пяти тысяч деревьев на территории площадью пять гектаров. В основном, здесь будет посажены олива, миндаль и другие плодовые деревья.

Об этом в пятницу сказал Trend руководитель Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, в регионах в течение дня посажено свыше 50 тысяч деревьев.

"В акции по посадке деревьев на территории поселка Мушфигабад принимают участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса, международных организаций, государственных и частных структур», - сказал Керимов.

Он добавил, что в целом, в акции принимают участие около тысячи человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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