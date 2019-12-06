Председатель Союза художников: Сажать деревья по случаю юбилея Насими — вдвойне почетное дело (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке за один день 650 тысяч деревьев является бесценной акцией.
Об этом в пятницу сказал Trend председатель Союза художников, народный художник Фархад Халилов.
Он назвал посадку деревьев по призыву Первого вице-президента Мехрибан Алиевой исключительно почетным делом.
«Мне самому очень нравится сажать деревья. А сажать деревья по случаю юбилея Насими — вдвойне почетное дело. Я уверен, что когда эти деревья вырастут, здесь будет огромный сад. Что может быть лучше?! Сегодня я действительно чувствую себя счастливым», - сказал Халилов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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