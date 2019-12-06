Председатель Союза художников: Сажать деревья по случаю юбилея Насими — вдвойне почетное дело (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке за один день 650 тысяч деревьев является бесценной акцией.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель Союза художников, народный художник Фархад Халилов.

Он назвал посадку деревьев по призыву Первого вице-президента Мехрибан Алиевой исключительно почетным делом.

«Мне самому очень нравится сажать деревья. А сажать деревья по случаю юбилея Насими — вдвойне почетное дело. Я уверен, что когда эти деревья вырастут, здесь будет огромный сад. Что может быть лучше?! Сегодня я действительно чувствую себя счастливым», - сказал Халилов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.