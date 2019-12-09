Больше всего осадков выпало в бакинском поселке Забрат

БАКУ/Trend/ - По данным на 10:00 девятого декабря, на территории Азербайджана наблюдаются нестабильные погодные условия, идет дождь, местами интенсивный, в горных регионах выпал снег, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Забрате составило – 20 мм (68% месячной нормы), Сумгайыте – 16 мм (60% месячной нормы), Маштаге – 14 мм (41% месячной нормы), Баку – 13 мм (44% месячной нормы), Бине – 11 мм (38% месячной нормы), Нефтяных камнях – 14 мм (66% месячной нормы), острове Чилов – 3 мм, Пираллахи – 2 мм, Нахчыванской АР – 3-12 мм, Лянкяран-Астаринской зоне – 2-6 мм, центрально-низменных районах и Балакен-Шекинской зоне – 1-8 мм.

Высота снежного покрова в Агдере составила 9, в Дашкесане - 6, Гырызе - 4, Гедабеке, Шахдаге - 2, Сарыбаше, Гёкгёле – 1 см.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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