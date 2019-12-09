В учебных заведениях Азербайджана будут созданы экзаменационные штабы

БАКУ /Trend/ - Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о проведении сессии осеннего семестра 2019-2020 учебного года в вузах Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

В соответствии с приказом, руководители вузов и колледжей должны организовать сессию на основании существующих нормативных документов, создать экзаменационные штабы в учебных заведениях, и обеспечить оперативное рассмотрение жалоб, поступающих в них.

Для обеспечения прозрачности на экзаменах будут созданы условия для участия представителей общественности и родителей, СМИ будут регулярно получать информацию о работе «горячей линии» министерства и ходе сессии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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