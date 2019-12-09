В учебных заведениях Азербайджана будут созданы экзаменационные штабы

9 декабря 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о проведении сессии осеннего семестра 2019-2020 учебного года в вузах Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

В соответствии с приказом, руководители вузов и колледжей должны организовать сессию на основании существующих нормативных документов, создать экзаменационные штабы в учебных заведениях, и обеспечить оперативное рассмотрение жалоб, поступающих в них.

Для обеспечения прозрачности на экзаменах будут созданы условия для участия представителей общественности и родителей, СМИ будут регулярно получать информацию о работе «горячей линии» министерства и ходе сессии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Со следующего года прием в вузы Азербайджана будет проводиться по новой классификации специальностей
Общество 11:55
В Азербайджане пройдет конкурс “Знатоки литературы"
Общество 5 декабря 17:10
Директор Огузской профессиональной школы задержан по подозрению в коррупции
Происшествия 3 декабря 20:39
В Азербайджане подготовлены предложения по упрощению приема в магистратуру
Общество 3 декабря 15:06
В Азербайджане лиц с международным языковым сертификатом освободят от профильного экзамена в докторантуру
Общество 3 декабря 14:18
Азербайджан является лидером на Южном Кавказе по научно-исследовательским работам
ИКТ 28 ноября 12:37
Лента новостей
Легендарный виртуоз Сеня Сон: Баку в семи солнечных нотах – интервью (ФОТО)
Интервью 15:46
Узбекско-корейское СП закупает запчасти
Тендеры 15:13
EBA Грузии стала членом Европейской конфедерации ассоциаций малых и средних предприятий
Бизнес 15:11
Президент Ильхам Алиев: 2019 год был очень успешным для развития азербайджано-российских отношений
Политика 15:02
Уровень долговой нагрузки по автокредитам в Узбекистане превысил норму
Финансы 14:57
Между Исой Гамбаром и Гюльтекин Гаджибейли разразился скандал
Политика 14:49
Азербайджан и Россия подписали программу сотрудничества в сфере туризма
Бизнес 14:34
Вереница испытаний и множество приключений – в Баку появился веселый Эльф (ФОТО)
Культура 14:31
В Турции подорван военный конвой – семь раненых
Турция 14:31