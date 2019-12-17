Достопримечательности Азербайджана включены в Список исламского наследия ИСЕСКО

17 декабря 2019 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ичеришехер (Девичья башня и Дворцовый комплекс Ширваншахов), исторический центр Шеки (вместе с Ханским дворцом) и наскальные рисунки Гобустана включены в Список исламского наследия ИСЕСКО, сообщает во вторник Trend.

Все три достопримечательности включены на основании заключительного документа внеочередного заседания Комитета наследия исламского мира, проведенного в столице Марокко – Рабате.

В целом, в Список наследия исламского мира включены 117 исторических и культурных объектов, а три памятника в Йемене вошли в список памятников, находящихся под угрозой разрушения в исламских странах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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