Замминистра: Бесплатная медицина не оправдала себя

БАКУ/Trend/ - С 1 января 2020 года, в связи с применением обязательного медицинского страхования в стране, в течение следующего года будет продолжена поэтапная передача медицинских учреждений Госагентству по медицинскому страхованию.

Об этом сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Рагим Алиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, находятся ли медучреждения в составе Минздрава или другой структуры - не особо важный фактор.

Замминистра добавил, что Минздрав всегда проводил и будет проводить государственную политику в области здравоохранения: «Бесплатная медицина не оправдала себя, это большое бремя для государства и очень большая проблема. В развитых странах мира медицинские услуги населению оказываются в рамках обязательного медицинского страхования».

Алиев добавил, что качество медицинских услуг, оказываемых населению в рамках обязательного медицинского страхования, будет несомненно выше, вне зависимости от того, в подчинении какой структуры находятся медучреждения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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