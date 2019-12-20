Команды БГУ «Дети капитана Гранта» и «Катюша БГУ» стали победителями форума дебатов (ФОТО)

В Бакинском государственном университете состоялась церемония закрытия проекта «Бакинский молодежный форум дебатов: осень 2019 года» и награждения его победителей.

Форум Национальной программы дебатов посвящен 100-летию БГУ и проведен в рамках «Республиканского молодежного форума дебатов: осень 2019», организованного при партнерстве Министерства образования, Министерства молодежи и спорта и Общественного объединения «Дебаты в гражданском обществе».

В рамках мероприятия состоялся финал «Бакинского молодежного форума дебатов: осень 2019 года».

Ректор БГУ Эльчин Бабаев, высоко оценив выступления дебатчиков, напомнил речь Президента Ильхама Алиева на юбилее БГУ, и призвал студентов постоянно повышать свой образовательный уровень, быть уверенными в себе и патриотичными. Ректор также коснулся важности дебатов и состязаний подобного типа.

На мероприятии также выступили ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Велиев, председатель Общественного объединения «Дебаты в гражданском обществе» Ульвия Ахундова.

В рамках «Республиканского молодежного форума дебатов: осень 2019», были организованы дебатные форумы в Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Мингячевире. Кроме того, в рамках проект реализован «Бакинский молодежный форум дебатов: осень 2019 года».

Победителем бакинского форума в секции азербайджанского языка стала команды БГУ«Дети капитана Гранта». Победителем форума в секции русского языка стала другая команда вуза - «Катюша БГУ».

На мероприятии награждены победители и финалисты форума, лучшие ораторы, а также медийные организации, осветившие деятельность Общественного объединения «Дебаты в гражданском обществе» в 2019 году.

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