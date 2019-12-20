Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)

20 декабря 2019 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно учебному плану и программе Азербайджанского высшего военного училища (АВВУ) имени Гейдара Алиева, в учебном центре «Карахейбат» проводится интенсивная подготовка курсантов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны, в ходе занятий, проводимых в полевых условиях, курсанты оттачивают навыки по обнаружению и уничтожению огнем целей условного противника, применению имеющихся в распоряжении образцов различных видов вооружения, а также выполняют другие задачи по тактической подготовке и военной топографии.

По завершении занятий, которые проводятся с целью совершенствования подготовки будущих офицеров, знания и навыки курсантов будут оцениваться согласно достигнутым ими результатам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
  • Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
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