Единовременная помощь в Азербайджане охватит до 73 тыс. малообеспеченных семей

БАКУ/Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана «Об оказании единовременной помощи малообеспеченным семьям» от 23 декабря 2019 года - еще одно проявление особой заботы главы государства по улучшению материального обеспечения малоимущих семей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно распоряжению, в связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, каждой семье, которая 30 декабря 2019 года получит адресную государственную социальную помощь, поручено выплатить единовременную помощь в размере 100 манатов.

Для финансирования единовременной помощи из средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год для адресной государственной социальной помощи, будет выделено 7,6 миллиона манатов.

Ожидается, что распоряжение коснется до 73 тысяч семей (около 290 тысяч членов семей).

Минтруда переведет единовременную помощь на счета семей, получающих адресную государственную социальную помощь. Они получат единовременную помощь (100 манатов) посредством пластиковых карт, на которые им перечисляется адресная социальная помощь.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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