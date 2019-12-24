Проведена встреча с представителями МСБ, действующими в Сумгайыте

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает организовывать встречи с предпринимателями с целью изучения их проблем и поддержки в их решении.

Как сообщает во вторник Trend, очередная подобная встреча в рамках диалога государства с предпринимателями проведена в Сумгайыте и городском поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев.

В ходе встреч, которые были организованы Агентством при поддержке ИВ города Сумгайыт, приняли участие представители министерства экономики, Агентства пищевой безопасности, Азербайджанской национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), Фонда ипотечных и кредитных гарантий Азербайджана.

На встрече заслушаны обращения предпринимателей, задействованных в сфере производства и услуг, связанные с коммунальными службами, расширением финансирования, строительством производственных участков, участием в программах самозанятости, оформлением земельных участков и другими. Было отмечено, что поднятые предпринимателями вопросы будут рассмотрены при участии соответствующих структур и они будут проинформированы о вынесенных решениях.

Участники также были подробно проинформированы о деятельности Агентства, было рекомендовано обращаться по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью к "Другу МСБ" Агентства, действующему в Сумгайыте.

На встрече, проведенной в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев, был проведен опрос среди более чем 30 предпринимателей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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