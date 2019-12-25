Прогноз погоды в Азербайджане будет более точным

25 декабря 2019 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках государственных капиталовложений закуплены два доплеровских радара американского производства, которые позволят составлять более точные прогнозы погоды.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

"В настоящее время идет работа по установке радаров. Один из них будет установлен в Шамахы, а другой на территории Гёкгёля. Ввод в эксплуатацию нового оборудования предусматривается в первом квартале будущего года", - отметила Тагиева.

Она сообщила, до того как оборудование будет введено в эксплуатацию, специалисты, которые будут работать с ним, пройдут тренинг в течение месяца. Благодаря этим радарам информация о погоде будет чаще обновляться в течения дня. Тагиева добавила, что радиус действия радаров весьма широкий.

Директор департамента сказала, что в рамках государственных капиталовложений будет закуплен и установлен на территории Шекинского района еще один радар.

"Эти устройства позволят более отчетливо следить за передвижением воздушных масс, которые поступают на территорию Азербайджана из соседних стран и составлять более оперативную информацию. При выборе территорий для установки нового оборудования учитывались и эти факторы", - сказала Умайра Тагиева.

Она добавила, что процесс закупки радаров будет продолжен до 2023 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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