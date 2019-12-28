Сегодня будут избраны первые вице-президенты АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Президиуме Академии наук Азербайджана начало работу общее собрание Академии, сообщает в субботу Trend.

В повестку включены обсуждение «Программы развития Национальной академии наук Азербайджана на 2020–2025 годы», изменений в Устав НАНА, утверждение председателя и состава Дисциплинарной комиссии НАНА, а также выборы первых вице-президентов Академии.

В собрании участвуют президент НАНА Рамиз Мехтиев, министр экономики Микаил Джаббаров, министр образования Джейхун Байрамов, вице-премьер Шахин Мустафаев, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева и др.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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