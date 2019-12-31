По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)

31 декабря 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, 31 декабря, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года начальник Главного медицинского управления министерства обороны генерал-майор Натиг Алиев посетил главный клинический госпиталь Вооруженных сил Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

Вначале была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложены цветы к его памятнику, воздвигнутому в здании госпиталя.

Встретившись в госпитале с медицинским персоналом и военнослужащими, проходящими курс лечения, генерал-майор Н. Алиев передал им поздравления Министра обороны, поинтересовался лечебным процессом и вручил им праздничные подарки.

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  • По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)
  • По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)
  • По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)
  • По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)
  • По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)
  • По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)
  • По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)
  • По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)
  • По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)
  • По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)
  • По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)
  • По случаю праздников были навещены азербайджанские военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале (ФОТО)
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